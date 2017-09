19-jarige bestuurder met gecrashte Golf twee keer achtervolgd en onder invloed van drugs

Mechelen - De 19-jarige die zondagavond in Mechelen crashte, had nog maar anderhalve maand zijn rijbewijs en reed met een geleende auto. Het was al voor de tweede keer die dag dat hij werd achtervolgd.

De jongeman, die nog maar sinds augustus zijn rijbewijs had, reed rond met een geleende VW Golf. Een nieuwe die nog maar twee maand in gebruik was, met 310 pk onder de kap. Tijdens de autoloze zondag negeerde hij omstreeks 14.45u aan de Louisastraat de afgesloten zone en reed ze in. Een agent moest wegspringen. De bestuurder werd toen al achtervolgd van in de Brusselpoortstraat. Na een korte achtervolging door de binnenstad kon hij gestopt worden op het Kardinaal Mercierplein. De bestuurder legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van cocaïne en een dokter werd gevorderd voor een bloedproef. De jongeman mocht zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.

Foto: Politie Mechelen-Willebroek

Ruim 100 kilometer per uur

Ondanks dat verbod kruiste dezelfde bestuurder met dezelfde auto vijf uur later een motorrijder van de politie op de Hanswijkvaart. “De betrokkene had in de gaten dat onze collega-motorrijder rechtsomkeer maakte en hem achterna reed. Hierop gaf betrokkene plankgas. Op de Tervuursesteenweg, waar de maximum snelheid eerst 30 en vanaf de Stenenmolenstraat 50 km/u bedraagt, trachtte betrokkene onze collega motorrijder af te schudden aan snelheden van ruim 100 kilometer per uur”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek.

Verschillende fietsers en voetgangers gingen uit schrik aan de kant. Tot de auto uiteindelijk crashte. Opnieuw legde de bestuurder een positieve speekseltest af en werd er een arts gevorderd. Hij mag het binnenkort uitleggen aan de politierechter