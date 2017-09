Duizend controleurs op pad voor eerste ‘flitsmarathon’ tegen zwerfvuil en sluikstort

Iets op de grond gooien mag sowieso niet, maar zeker deze week let u maar beter extra goed op. Tijdens de Vlaamse Handhavingsweek tegen zwerfvuil en sluikstorten gaan zo’n duizend controleurs op pad om overtreders te betrappen.

Voor de Vlaamse Handhavingsweek – te vergelijken met een flitsmarathon, maar dan op het vlak van afval – rukt vanaf vandaag een duizendtal politieagenten, GAS-ambtenaren, stads- en gemeenschapswachters en andere handhavers uit om verscherpte controles uit te voeren. Ongeveer de helft van alle 308 Vlaamse steden en gemeenten doet mee. Het initiatief gaat uit van Mooimakers, een samenwerkingsverband tussen Ovam, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeente (VVSG).

De initiatiefnemers willen de pakkans verhogen en het signaal geven dat je niet ongestraft afval kunt dumpen. “Elke deelnemende gemeente of organisatie stelt haar actieplan op, afgestemd op de lokale hotspots en op de beschikbare inzet”, zegt woordvoerster Katrijn Scheers van Mooimakers. “Naast extra mankracht worden tijdens de Handhavingsweek ook extra technologische hulpmiddelen ingezet, zoals camera’s.”

Turnhout doorzoekt zakken

Onder meer in Turnhout wordt er bijzondere aandacht besteed aan de bestrijding van sluikstorten en zwerfvuil in buurten, wijken en op speelpleinen. “Naast routinecontroles voeren we op de bekende zwarte punten ook acties uit met ‘gerechtelijke finaliteit’, dus met inzet van camera’s”, klinkt het. De politie gaat ook alle zakken met sluikstort doorzoeken op identiteitsgegevens, zodat ze een proces-verbaal op naam kan opstellen.

In de stad Antwerpen wordt de Handhavingsweek afgesloten met het congres ‘Plastic op drift, Antwerpen op dreef’. Verschillende sprekers gaan er in op de problematiek van zwerfafval en plasticvervuiling in de zee en in rivieren. Er is ook een workshop ‘ecologie op hoge hakken’, over ecologisch verantwoorde cosmeticaproducten.

Statiegeld voor scouts Deurne

Foto: Wim Kempenaers

Schepen voor Stads- en Buurt-onderhoud Caroline Bastiaens (CD&V) trapt vrijdag ook officieel het project op gang waarbij verenigingen statiegeld kunnen krijgen voor het verzamelen van blikjes en plastic flessen die op de grond zijn gegooid. Scoutsgroep Impeesa uit Deurne trok daarvoor gisteren al de straat op. “Dat leverde twee volle vuilniszakken op”, zegt assistent-takleider Annelies Penders (20). “Voor ons is dit de perfecte combinatie tussen sponsoring en iets goed doen voor het milieu. We nemen vanaf nu vuilniszakken mee naar al onze activiteiten.”

Wie wordt betrapt op het achterlaten van zwerfvuil of op sluikstorten, mag een GAS-boete tot maximaal 350 euro verwachten. Hoe hoog het bedrag ligt, hangt af van de sanctionerend ambtenaar. Die kan ook een voorstel tot gemeenschapsdienst doen, maar niemand is daartoe verplicht.