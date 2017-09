Antwerpen heeft er 350 nieuwe milieuvriendelijke deelauto’s bij

Antwerpen krijgt er in januari in één klap 350 milieuvriendelijke deelauto’s bij. De wagens, waarvan er 200 op elektriciteit en 150 op aardgas rijden, staan overal in de stad.

Er wordt gewerkt volgens het systeem van ‘free floating’. Dat betekent dat de gebruikers via een app kunnen zien waar er in de stad een auto beschikbaar is en die na gebruik op een willekeurige parkeerplaats in Antwerpen kunnen achterlaten. “Er zijn geen vaste ophaalplekken of stations. De auto’s staan overal in de stad verspreid en wie een ritje maakt, kan de auto achteraf zetten waar hij of zij dat wil. Er zijn slechts twee voorwaarden: de auto moet op het grondgebied Antwerpen achtergelaten worden én op een officiële parkeerplek”, legt Alexander Van Laer van Poppy, het bedrijf achter het initiatief, uit.

STANDPUNT. De deelauto is volwassen geworden

Poppy zal rond de 30 cent per minuut aanrekenen voor het gebruik. “Onze filosofie is simpel: milieuvriendelijke deelauto’s”, zegt Alexander Van Laer van Poppy. “Wie er gebruik van wil maken, kan zich gratis inschrijven op het platform en betaalt tussen de 30 en de 33 cent per minuut om te rijden. Andere kosten zijn er niet.”