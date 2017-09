De deelauto is volwassen geworden

Antwerpen gaat vanaf volgend jaar massaal aan de Poppy. Dat is althans wat de bedenkers van het voor ons land vrijwel nieuwe autodeelsysteem hopen. Poppy zet in januari een vloot van maar liefst 350 deelauto’s, zowel elektrisch als op gas, in de Antwerpse straten. En zonder vaste standplaatsen, maar op eender welke parkeerplaats achter te laten.

De kans dat het systeem een succes wordt in Antwerpen, is groot. Gelijkaardige initiatieven in buitenlandse steden, zoals Madrid, bewijzen dat er behoefte is aan deelauto’s. En ook Cambio heeft in eigen land met een variant op wat Poppy aanbiedt al ruimschoots aangetoond dat steeds meer mensen deze formule verkiezen boven een eigen auto.

Een auto delen is al lang geen bezigheid meer waar alleen alternatieve mensen met te weinig geld zich aan wagen. Dat D’Ieteren, de grootste importeur van onder meer Volkswagen en Audi in ons land, zich achter het nieuwe initiatief schaart, is veelzeggend. Met deelauto’s valt tegenwoordig geld te verdienen en steeds meer autoconstructeurs en -verkopers zoeken naar nieuwe inkomsten naast de traditionele verkoop van auto’s.

En dat is goed nieuws. Autodelen moet in de eerste plaats een meerwaarde zijn voor een slimmere mobiliteit en een beter milieu. In dit verhaal draait het niet om harde valuta. Maar wanneer het systeem van deelauto’s ook economisch op grote schaal rendeert, zal dat er voor zorgen dat alles in een stroomversnelling komt. En daar worden we allemaal beter van.

Volgens internationale onderzoeken vervangt één deelauto gemiddeld zeven particuliere voertuigen. Dat is, zeker in ons land, voorlopig allicht nog een iets te optimistische schatting. Maar het is in ieder geval hoopgevend. Zeker als het gaat om deelauto’s die grotendeels op elektriciteit rijden, zoals dat bij Poppy het geval zal zijn. Daar kunnen Antwerpen en elke andere stad alleen maar wel bij varen.

Hopelijk is de introductie van elektrische deelauto’s voor de stad Antwerpen een stimulans om versneld werk te maken van meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Op het openbaar domein van de stad staan er momenteel een stuk of dertig. De Antwerpse schepen voor Mobiliteit, Koen Kennis (N-VA), beloofde zondag op korte termijn dat aantal te verdubbelen.

Dat is goed, maar niet goed genoeg. Als een overheid wil dat burgers massaal overschakelen op milieuvriendelijke auto’s, moet ze ervoor zorgen dat de infrastructuur ervoor aanwezig is. Niet op enkele strategische plekken in de stad. Maar overal. En daar ontbreekt het nog aan.

Door Patrick Van De Perre - redacteur Stadsredactie