Omstreden legeroefening Rusland is “een serieuze voorbereiding op een grote oorlog”

Er is reden om bezorgd te zijn over de grootschalige en omstreden legeroefening die Rusland en Wit-Rusland momenteel houden aan de grenzen met andere Europese landen, zegt een generaal van de NAVO. “Wat we zien is een serieuze voorbereiding op een grote oorlog.”

De massale legeroefening aan de grens Oekraïne, Estland, Letland en Litouwen -met de illustere naam Sapad 2017 (Westen 2017)- doet de gemoederen hoog oplopen in Europa. Volgens de Russen gaat het puur om een defensieve training, maar veel Europese regeringsleiders zijn er niet gerust op. Dat komt vooral door de onduidelijkheid van Moskou over de oefening. Rusland stelt namelijk dat er slechts zo’n 12,700 aan de oefening meedoen. De Tsjechische NAVO-generaal Petr Pavel meent echter dat het er eerder tussen de 70.000 en 100.000 zijn.

Zorgen maken

“Al met al, wat we zien is een serieuze voorbereiding op een grote oorlog”, zegt Pavel in een interview met persagentschap AP. “Als we enkel kijken naar de oefening zoals Rusland die voorschotelt, hoeven we ons geen zorgen te maken. Maar als we naar het hele plaatje kijken, moeten we ons wél zorgen maken, want Rusland is niet transparant.”

Foto: AP

Kans op conflict

Met zoveel troepen en wapentuig op een klein gebied is de kans op een voorval -al is het per ongeluk- groot, waarschuwt Pavel. De gevolgen daarvan zouden desastreus kunnen zijn. “Er zijn hoge concentraties troepen rond de Baltische staten en Zwarte Zee. De mogelijkheid op een incident kan zeer groot zijn door een menselijke of technische fout. We moet ons ervan verzekeren dat een onbedoeld incident niet escaleert tot een conflict.”

De NAVO doet nu zijn best om de communicatie met het Russische leger te verbeteren om “onbedoelde gevolgen van mogelijke incidenten tijdens de oefening” te voorkomen. De oefening begon donderdag een loopt tot woensdag.

Onlangs noemde Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, de Russische oefening en algehele houding één van de redenen waarom de situatie op aarde de afgelopen dertig jaar nog nooit zo gevaarlijk was als nu.