Onbekenden gooien eieren en steentjes naar dame in auto

De politie is zaterdagavond moeten uitrukken naar Borgerhout omdat een vrouw in haar auto bekogeld was met steentjes en eieren.

“We kregen de oproep binnen rond 19.20u”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Daarna hebben we versterking gestuurd, wat we altijd zouden doen wanneer iemand aangeeft dat hij of zij zich bedreigd voelt. De dame bleek lakschade aan haar auto te hebben.”

“Wanneer we ter plaatse kwamen op de hoek van de Albrecht Rodenbachstraat en het Terloplein, waar de feiten zich hadden afgespeeld, was er een 25-tal personen op het plein. Toen de situatie veilig bleek, is de versterking weggetrokken. Tijdens de vaststellingen werd er een ei gegooid naar een van onze inspecteurs”, aldus nog Wouter Bruyns.

De gooier van de steentjes en de eieren werd niet geïdentificeerd. “Toen we wilden vertrekken, bleef een aantal personen zich uitdagend opstellen. Een van hen werd aangehouden.”