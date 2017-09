Moeskroen haalt opgelucht adem: Rednic wordt zeker geen bondscoach van Roemenië

Voormalig Roemeens international Cosmin Contra is de nieuwe bondscoach van de Roemeense nationale ploeg. Dat maakte de Roemeense voetbalbond (FRF) zondagavond bekend. Donderdag werd zijn voorganger, de Duitser Christoph Daum (ex-Club Brugge), ontslagen nadat hij er niet in slaagde Roemenië een rol van betekenis te laten spelen in de kwalificaties voor het WK in Rusland. Contra tekende een contract voor twee seizoenen. Dat betekent dat Mircea Rednic, die ook nadrukkelijk in beeld was, bij Royal Excel Moeskroen blijft.

De 41-jarige oud-verdediger was tot nu actief als coach bij Dinamo Boekarest, met wie hij vorig seizoen de Roemeense Ligabeker won. Daar houdt hij het nu voor bekeken. Als speler was Contra in het buitenland actief voor Deportivo Alaves, AC Milan, Atlético Madrid, West Bromwich Albion en Getafe. Die laatste club trainde hij ook al.

Contra volgt Christoph Daum op, die er niet in slaagde Roemenië te kwalificeren voor het WK in Rusland. Met nauwelijks negen punten na acht speeldagen staat het al uitgeschakelde Roemenië vierde in groep E. De Roemeens bond dacht ook aan Rednic, die dit seizoen verrast met Moeskroen.

Het Roemeense team herbergt met Nicolae Stanciu en Alexandru Chipciu (beiden Anderlecht), Razvan Marin (Standard) en Dorin Rotariu (Moeskroen) enkele spelers uit de Jupiler Pro League. Haar laatste WK-deelname dateert van 1998.