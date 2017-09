Nieuw lokaal voor gevechtssport

Hoogstraten - Vier verenigingen voor gevechtssporten hebben voortaan hun thuisbasis in de polyvalente zaal van Sportoase Stede Akkers.

Het gaat om judoclub De Bres, karateclub Hiraken, krijgskunsten Ryusui Dojo en Japanse gevechtssporten Shindo Ryu. De vier sportclubs waren tot voor kort gehuisvest in een lokaal in de Achtelsestraat, maar dat was verouderd.

“Bij de bouw van het zwembad en het fitnesscentrum van Sportoase hebben we als stadsbestuur gevraagd om nog een ruimte te kunnen invullen”, zegt schepen van Sport Roger Van Aperen (N-VA). “In overleg met de vier clubs kunnen we hen hier een betere accommodatie aanbieden. De matten zijn omringd door houten latten en Sportoase zorgde voor opbergkasten.”

Het stadsbestuur heeft een overeenkomst met Sportoase om het lokaal 22 uur per week te mogen gebruiken. Na de officiële opening gaven de vier clubs zaterdag een demonstratie in hun nieuwe lokaal.

“Wij hebben veertig leden van wie de helft jonger is dan 12 jaar”, vertelt hoofdtrainer Rudy Verheyen van Hiraken. “Voor ons en de andere clubs is dit nieuwe lokaal een hele verbetering. De vorige zaal gaf soms een benauwde indruk. In Stede Akkers is de ruimte meer open. Voor sommige trainingen lijkt de zaal iets te klein, maar we klagen niet.”