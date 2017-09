Slovenië is voor de eerste keer ooit Europese kampioen basketbal

De Sloveense basketbalmannen hebben zondag in het Turkse Istanboel hun allereerste Europese titel veroverd. In de finale was Slovenië, dat eerder ook topfavoriet Spanje uitschakelde, een maatje te groot voor Servië: 93-85 (rust: 56-47).

De Slovenen bouwden onder impuls van een uitmuntende Goran Dragic een kloof van negen punten uit aan de rust. Servië knokte zich in het derde kwart opnieuw in de wedstrijd en verkleinde de achterstand tot vier punten voor aanvang van het laatste luik (71-67). Slovenië stuitte de opmars van de Serviërs en speelde de wedstrijd gedisciplineerd uit. Aanvoerder Dragic, die binnenkort opnieuw aan het NBA-seizoen begint met Miami Heat, was de absolute uitblinker van het toernooi. In de finale bevestigde de Sloveense guard met 35 punten, 7 rebounds en 3 assists. Klemen Prepelic deed met 21 punten ook een flinke duit in het zakje. Bij Servië waren Bojan Bogdanovic (22 punten) en Milan Macvan (18 punten) het best bij schot.

Voor Slovenië was het de eerste Europese finale uit de geschiedenis van het land en meteen ook de eerste titel. Servië speelde zijn vijf EK-finales en veroverde het goud in 1995, 1997 en 2001.

Eerder op zondag veroverde Spanje, dat zich in de halve finales liet verrassen door Slovenië (92-72), de bronzen finale. In de kleine finale versloegen de Spanjaarden titelverdediger Rusland met 93-85.

