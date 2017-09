Naar schatting 45.000 mensen brachten zondag een bezoek aan de Antwerpse haven in het kader van de Vlaamse Havendag. De vier havens samen (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge) telden honderdduizend bezoekers. 3.300 bezochten de drie Chinese schepen.

De Antwerpse haven was te bezoeken van diep in het noorden tot aan de voet van het Havenhuis. Want in het Deurganckdok zetten de containerterminals MSC PSA European Terminal en de Antwerp Gateway de deuren ...