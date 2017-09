Arendonk -

De hulpdiensten staan op het terrein van het provinciaal ponytoernooi in Roobeek in Arendonk. Daar viel zondag om 10u een 15-jarig meisje van haar pony. “De pony was in paniek geraakt, waarna de ruiter is gevallen”, zegt Jan Fockaert van de Antwerpse provinciale ponycommissie. “Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht, maar gelukkig was er niets ernstigs aan de hand.”