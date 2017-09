Heist-op-den-Berg - In woonzorgcentrum Berkenhof werd het afgelopen weekend de 100-jarige Gregorius ‘Jos’ Van Rompaey gevierd. Vrijdag kreeg hij een delegatie van het gemeentebestuur op bezoek, zaterdag trakteerde ‘zijn’ Harmonie Rust Roest Verbroedering er op een concert.

Gregorius ‘Jos’ van Rompaey werd geboren op 15 september 1917 in Hallaar (Heist-op-den-Berg). Enkele jaren later verhuisde zijn familie naar de Molenstraat in Heist. Toen Jos amper een jaar of 11 was, ...