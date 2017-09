De iPhone X is een mooi ding, maar hebben we hem nodig? Volgens John Harris leveren we ons over aan de genade van systemen die we nauwelijks begrijpen. “Apple blijft maar met software-innovaties uitpakken, maar kan daarmee steeds minder gebruikers echt boeien.”

De voorstelling van de nieuwste mirakelproducten van Apple, vorige donderdag, begon op de tonen van All You Need Is Love van de Beatles. De boodschap: Apple staat voor een mix van filantropie en kunst. ...