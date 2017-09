Beste resultaat ooit voor Stoffel Vandoorne: "We eindigen op een hoogtepunt"

Stoffel Vandoorne reed onder moeilijke omstandigheden een erg sterke race. Onze landgenoot bleef bij de start uit de problemen en knokte zich vervolgens richting een zevende plaats, zijn beste resultaat ooit en tweede puntenfinish dit seizoen.

"Dat was zeker en vast een veelbewogen race!" zei Vandoorne na afloop. "Het was zeker en vast niet eenvoudig om de race in de regen te beginnen. Ik focuste mij dan ook vooral op het uit de problemen blijven en daar slaagde ik in. Vervolgens reed ik mijn eigen race."

Volgens Vandoorne was een zevende plaats vandaag waarschijnlijk het best mogelijke resultaat, al zat er bij een probleemloze tweede pitstop misschien toch een zesde plaats in.

"Ik denk dat de zevende plaats vandaag het hoogst haalbare was. Misschien dat de zesde plaats even mogelijk was maar mijn tweede pitstop verliep niet goed. Nadien focuste ik mij op alles uit de wagen halen en het maximaliseren van de performance."

"Doordat we punten behalen eindigen we het weekend op een hoogtepunt," besloot Vandoorne.

Ook McLaren had niets dan lof voor de race van Stoffel Vandoorne:

"Stoffel heeft het ongelooflijk goed gedaan," luidde het. "Ondank de moeilijke omstandigheden finishte Stoffel op een schitterende zevende plaats. Hij streed gedurende gans de race en maximaliseerde het potentieel van de wagen, zowel op de regenband, de intermediates als de droogweerbanden."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: