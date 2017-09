Tsonga klopt Lajovic en bezorgt Frankrijk zo finaleticket in Davis Cup

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 18) heeft Frankrijk zondag in Villeneuve-d’Ascq een beslissend punt bezorgd in de halve finales van de Davis Cup tegen Servië (3-1). Tsonga klopte Dusan Lajovic (ATP 80) na bijna drie uur tennis in vier sets (2-6, 6-2, 7-6 (7/5) en 6-2).