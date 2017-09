Zulte Waregem gaat op en over Moeskroen

Zulte Waregem heeft de Europese pandoering van donderdag tegen Nice goed verteerd. Het won met 2-1 in eigen huis van Moeskroen en komt zo naast de Henegouwers op een vierde plaats in de stand. Moeskroen opende op het kwartier de score, maar in een sterke tweede helft ging Essevee op en over Moeskroen.

Bij Zulte Waregem kwam Baudry in de plaats van Derijck, en kreeg Sandy Walsh de voorkeur op Davy de fauw. Ook Sander Coopman stond in de basis nadat hij tegen Nice op de bank moest beginnen, Nil De Pauw nam plaats op de bank. Bij Moeskroen zette Mircea Rednic dezelfde elf tussen de lijnen die wonnen van Club Brugge.

Zulte Waregem speelde donderdag nog tegen Nice in de Europa League, maar aanvankelijk leek het alsof die wedstrijd niet in de kleren was gekropen bij de West-Vlamingen. Al na 10 minuten deed Leya Iseka de netten trillen, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd wegens offside. Aan de overkant had Moeskroen meer succes, want na defensief geblunder kon Liverpool-huurling Taiwo de hele verdediging oprollen en overhoeks de 0-1 binnentrappen.

Foto: BELGA

Sterke tweede helft

Essevee reageerde geschokt en kreeg voor de rust niets meer klaar. De thuisploeg mocht zelf blij zijn dat het met slechts 0-1 de kleedkamers kon opzoeken halfweg, want Bolingi en Amallah weigerden om de score te verdubbelen. Net als tegen Nice kwam Zulte Waregem echter perfect uit de kleedkamer. Al in de eerste minuut na de herneming scoorde Leya Iseka de 1-1 gelijkmaker. Daarna duwde Zulte Waregem door, onder leiding van Leya Iseka zette het de scheve situatie helemaal recht na het uur. Sandy Walsh kreeg de bal aangespeeld van het broertje van Michy Batshuayi en zette de 2-1 op het bord.

Deze klap kwam Moeskroen niet meer te boven, Les Hurlus speelden de wedstrijd uit met tien man na een rode kaart voor Christophe Diedhiou. Die had Julien De Sart net voor een corner onderuit getrokken in de zestien en mocht meteen gaan douchen van scheidsrechter Verboomen. Tegen tien man kwam Zulte Waregem niet meer in de problemen, de troepen van Francky Dury komen naast Moeskroen op een gedeelde vierde plaats in de stand.

Foto: BELGA