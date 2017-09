Zeiljacht maakt water tijdens tochtje op Rupel

Boom - De schipper van een zeiljacht merkte zondagnamiddag dat er water binnenliep in het motorcompartiment van zijn boot. Hij kon zijn jacht aanmeren aan de aanlegsteiger in Boom.

De brandweer werd erbij gehaald en die stelde vast dat het water niet alleen het motorcompartiment onder water had gezet maar ook al de ruimte erboven. “We zijn onmiddellijk beginnen pompen en kregen het water gelukkig snel uit het jacht. Zo kon vermeden worden dat het zonk”, klonk het bij de brandweer.

Aanvankelijk werd gedacht aan schade onderaan de romp, waardoor het water van de Rupel kon binnenlopen. Maar na een controle werd duidelijk dat de oorzaak van het probleem moest gezocht worden bij het koelingssysteem van de motor. Wellicht is daar iets mee misgelopen en kon er via die weg ongemerkt water in het motorcompartiment lopen.

Het probleem kon heel snel worden opgelost. De Duitse schipper bleef ongedeerd.