Tim Gajser wint eerste reeks in Frankrijk, Pauls Jonass is wereldkampioen in MX2

De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft zondag de eerste reeks van de Grote Prijs motorcross van Frankrijk, de negentiende en laatste manche van het MXGP-seizoen, op zijn naam geschreven. De wereldkampioen van 2016 hield op het modderige circuit van Villars-sous-Écot thuisrijder Romain Fèbvre (Yamaha) en de Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) achter zich.

Kevin Strijbos (Suzuki) bevestigde zijn goede vorm met een zesde plaats. “The Kid” zal binnenkort op de Motorcross der Naties de geblesseerde Clément Desalle vervangen in het Belgische team. Jérémy Van Horebeek (Yamaha) kwam als achtste over de streep, voor Antonio Cairoli (KTM). De Italiaan is al sinds begin deze maand zeker van de wereldtitel. Gajsers ploegmaat Damon Graulus werd twintigste.

In de MX2 heeft Pauls Jonass (KTM) zich verzekerd van zijn eerste wereldtitel. De Let startte in Frankrijk met een bonus van 35 punten op de Zwitser Jeremy Seewer (Suzuki) en had genoeg aan de vijfde plaats in de eerste reeks, die 16 punten oplevert, om de titel in de MX2 veilig te stellen. De zege in reeks 1 was voor de Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna), die het haalde voor Seewer en de Australiër Jed Beaton (Honda). Julien Lieber (KTM) was de beste Belg op de zesde plaats, Nathan Renkens (KTM) werd dertiende.