Yellow Tigers sluiten Brugse stage af met 3-2-zege tegen Duitsland

Brugge - De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 13) hebben zondag in Brugge hun derde oefeninterland tegen Duitsland (FIVB 13) met 3-2 gewonnen. De setstanden waren 25-20, 21-25, 27-25, 16-25 en 15-11.

Vrijdag verloren de Yellow Tigers met 0-3 van de Duitsers. Zaterdag volgde een 3-1 zege in het kader van de fandag in Brugge.

België speelde in de match achter gesloten deuren met: Biebauw, Van Gestel, Heyrman, Van Hecke, Leys, Aelbrecht en libero’s: Courtois, De Tant. Kwamen in: Van de Vyver, Grobelna, Guilliams.

Het team van bondscoach Gert Vande Broek speelt eind deze maand (22 september-1 oktober) op het EK in Georgië en Azerbeidzjan. De Yellow Tigers krijgen in het Azerische Ganja-Göygöl met olympisch vicekampioen Servië (FIVB 3), Europees vicekampioen Nederland (FIVB 8) en Tsjechië (FIVB 23) loodzware tegenstanders voorgeschoteld in de groepsfase. Enkel de groepswinnaar stoot rechtstreeks door, de nummers twee en drie spelen barrages. Toch gaan de Tigers voluit voor een plek in de top acht.