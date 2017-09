Liske en opa Eddy zorgden voor grootste pompoen

Ranst - De Broechemse Landelijke Gilde organiseerde een boerenmarkt op het Broechemse Gemeenteplein.

Alle kinderen van de twee lagere scholen kregen vier pompoenzaadjes en dertig kwekers brachten hun pompoenen naar de boerenmarkt. Daar kwamen soms go-carts en kruiwagens aan te pas want de zwaarste pompoen woog 42.20 kg. Het was Liske de Mooij uit de Abelebaan die voor de zwaarste pompoen zorgde. Ze is zes en met coaching van opa Eddy, veel water en liefde oogstte ze de zwaarste pompoen. Voor opa Eddy die al elk jaar aan de pompoenwedstrijd deelnam was het de eerste overwinning. De zusjes Lara en Loeka Decoo werden tweede met een pompoen van 40.6 kg. Juul Op de Beek legde beslag op brons met een pompoen van 31.40kg. Voor alle deelnemende kinderen had de Landelijke Gilde een mooie fruitmand met appelen en peren samengesteld.

Bij vorige edities mochten de kinderen nog kiezen uit speelgoed maar omdat het de dag van de landbouw was vond de Landelijke Gilde het toch opportuner om fruit als prijs uit de delen. “Het speelgoed wordt echt elk jaar duurder en omdat we geen deelnemersgeld vragen hebben we ook geen inkomsten. Bovenden is dat fruit toch ook nog gezond en sluit het mooi aan bij onze kernactiviteit. We zijn blij dat we dit jaar op het Gemeenteplein staan want vorig jaar maakten we deel uit van de jaarmarkt en zaten we wat verstopt en nu zien passanten sneller dat er hier iets gaande is.”klonk het bij de organisatoren.