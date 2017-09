Mechelen levert attesten af aan twintig 'inburgeraars'

Mechelen - In de Keldermanszaal reikte schepen Marc Hendrickx zaterdag attesten uit aan 20 inburgeraars.

‘Samen inburgeren’ is een project waarbij Mechelen Nederlandstalige coaches en anderstalige ‘inburgeraars’ aan elkaar worden gekoppeld op basis van gemeenschappelijke interesses.



De koppels gaan minstens tweemaal per maand met elkaar op stap, wisselen onderling cultuur en informatie uit en oefenen ook de Nederlandse taal. De medewerkers aan dit project blikken terug op een zeer geslaagd traject.



“Wij vinden het belangrijk dat mensen van allochtone origine, die hier hun toekomst willen uitbouwen, zich geëngageerd inschakelen in onze lokale gemeenschap en er actief aan deelnemen. We stellen ook vast dat de mensen die in deze formule stappen, zich later ook aanbieden om andere nieuwkomers te begeleiden. Dat is een zeer goede zaak”, vindt schepen van Diversiteit, Marc Hendrickx.



De afgelopen zes jaren zijn op deze wijze al zo’n 150 duo’s samengebracht.