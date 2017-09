Juniores komen maandag in actie in WK tijdrit

De meisjes junioren trappen maandag om 10.35 uur met de tijdrit het WK wielrennen op gang. België vaardigt twee rensters af: Shari Bossuyt en Alana Castrique.

Het parcours van de tijdrit telt 16,1 km bij de meisjes. Castrique neemt voor de eerste keer deel aan een WK en was na de verkenning verrast over de omloop. “Het is helemaal niet vlak”, zei ze. “Maar het gaat voortdurend op en neer. Dat bevalt me wel.”

Op het EK in Herning werd ze vijftiende. “Als ik nu top 20 of 15 haal, zou dat ongelooflijk zijn”, vertelde ze op een persmoment van de Belgische ploeg. “Een WK is toch anders dan een EK, nu heb je ook de Australische en Amerikaanse meisjes en die zijn goed in deze discipline. Dus ik weet niet goed wat ik precies mag verwachten.”

Bossuyt is Belgisch kampioene in de discipline en werd 14e op het EK. Nu waagt ze haar kans op het WK. “Ik hoop op top 20, en stiekem op top 15”, zei ze. “Dit parcours is echt op mijn maat geschreven, beter kan niet. Maar je strijdt natuurlijk tegen de wereldtop.”

Favorieten voor de wereldtitel zijn de Italiaanse meisjes Elena Pirrone en Letizia Paternoster, die respectievelijk goud en zilver wonnen in Herning. Ook moet rekening gehouden worden met de Deense Emma Cecilie Norsgaard en enkele Amerikaanse en Australische meisjes.