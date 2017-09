Het goederenvervoer in de Antwerpse haven zal in de toekomst efficiënter en ecologischer gebeuren. Om dat doel te bereiken zullen de goederen meer gebundeld vervoerd worden, zowel over het water als per spoor. Volgende week wordt dat plan voorgesteld. Dat vertelde CEO Jacques Vandermeiren zondagmorgen in het ATV-programma Wakker op Zondag.