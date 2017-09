Lerares mag niet voor de klas staan wegens “ongepaste kledij”, maar niemand begrijpt die beslissing

Heel wat scholen hanteren behoorlijk strenge kledingvoorschriften. Niet alleen voor leerlingen. Een vrouwelijke leerkracht uit de Verenigde Staten is onlangs op het matje geroepen omdat ze “ongepaste kledij” droeg. Ze kreeg te horen dat ze zo nooit meer voor de klas mocht staan.

Op de Facebookpagina ‘Mojo in the Morning’ werd zaterdag een foto gepost van de vrouw, van wie het gezicht onherkenbaar werd gemaakt. Ze poseerde in een grijze jurk met een riempje en zwarte laarzen.

“Is deze outfit ongepast voor een leerkracht van het vierde leerjaar? Deze vrouw heeft te horen gekregen dat ze dit nooit meer mag dragen als ze voor de klas staat”, stond er.

Foto: Facebook/Mojo in the Morning

Op het beeld kwamen meteen honderden reacties. De meeste mensen zagen niet meteen wat er mis was. “Waarschijnlijk hebben andere leerkrachten gewoon geklaagd omdat ze jaloers waren. Ze ziet er fantastisch uit!”, reageerde iemand zelfs.

Anderen dachten dat vooral de lange laarzen aan de basis van het probleem lagen. “Ik vind dat ze er goed uitziet”, scheef iemand. “Ik heb alleen het gevoel dat niemand er iets van gezegd zou hebben als ze onder dat kleed een legging en platte schoentjes had gedragen. Het gaat gewoon over die laarzen.”