Ryanair schrapt vluchten, wat kan ik doen als passagier?

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair schrapt tot eind oktober veertig tot vijftig vluchten per dag in Europa, en dus ook in ons land. De maatregel heeft te maken met verlofperiodes van piloten en boordpersoneel. Ryanair moet nu de voorraad aan verlofdagen toewijzen om in regel te komen met de Ierse luchtvaartautoriteit. Heel wat passagiers zitten daardoor met een geannuleerde vlucht. Maar wat zijn je rechten als passagier in dit geval?

Ook in ons land worden er vluchten geschrapt. Zondag zijn de vertrekkende vluchten naar Gerona (FR6904) en naar Warschau Modlin (FR1057) geschrapt. Ook inkomende vluchten van Milaan (FR4523), Sofia (FR6351), Venetië (FR6034) en Gerona (FR6903) zijn gesneuveld.

Wat kan ik doen als je vlucht geannuleerd is?

Passagiers zullen “een dag of enkele uren voor de vlucht” via een tekstberichtje op de hoogte worden gesteld van de annulatie. Je kan dan je vlucht via de website van Ryanair omboeken naar een andere dag en hopen dat de vlucht dan wel doorgaat.

Kan ik mijn geld ook terugkrijgen?

Als je vlucht geannuleerd is of meer dan drie uur vertraging opgelopen heeft, kan je via dit formulierde gegevens van je boeking ingeven en je geld terugvorderen. Aanvragen worden verwerkt binnen de zeven werkdagen. Indien goedgekeurd, wordt het integrale bedrag teruggestort.

Ik ben al op reis en mijn terugvlucht is geannuleerd. Wat kan ik doen?

Je kan dan ofwel je vlucht omboeken naar een andere dag en hopen dat er plaats is op de volgende beschikbare vlucht of op eigen houtje een andere manier vinden om terug te geraken.

Wat dan met de kosten van die omboeking/langer verblijf?

Luchtvaartmaatschappijen zijn volgens de Europese regelgeving verplicht om reizigers te vergoeden voor ongemakken door vertragingen/annulaties. Dat heeft betrekking tot kosten voor eten, communicatie, accommodatie en een rist van andere uitgaven. Hou al je rekeningen bij.