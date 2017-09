Volleyliga laat 80 procent van inkomsten terugvloeien naar clubs

De Belgische Volleyliga zal onder het voorzitterschap van Philippe Boone tachtig procent van haar inkomsten laten terugvloeien naar de clubs uit de Euromillions Volley League. Dat zei Boone zaterdag in het Researchpark in Zellik, waar hij voor de start van het nieuwe seizoen een stand van zaken opmaakte.

“Ter vergelijking: in Italië beschikt de liga over een budget van 4 miljoen euro per jaar. Daar zien de clubs nul euro van”, zei Boone, die een stand van zaken opmaakte na een jaar voorzitterschap. “We proberen tevens een grotere solidariteit tussen de topclubs en de kleine clubs te bewerkstelligen met een uniek verdienmodel.”

Enerzijds krijgen clubs het prijzengeld gekoppeld aan de eindrangschikking. Daarnaast kunnen clubs extra geld opstrijken door minimaal vier en maximaal acht spelers een semiprofessioneel contract aan te bieden. “Voor spelers krijgen ze 2.500 euro per semiprof, een hoofdtrainer levert 5.000 euro op. In totaal kan een club zo dus een cashback van 25.000 euro krijgen”, legde Boone uit. “We beseffen dat dit voor grote clubs makkelijker is, maar het stimuleert de kleine clubs wel om semiprofs in dienst te nemen. En het spoort spelers die graag semiprof worden aan om meer te trainen, het werkt dus als een dubbele stimulans.”

Geen ontslag

Boone kwam ook nog even terug op het dispuut van april met het Koninklijk Belgische Volleybalverbond over de kalenderopstelling. “Mijn vier voorgangers hebben me aangespoord om te blijven. Er zal altijd een conflict zijn tussen de bond en de liga, dat is een deel van de job. Ook in het buitenland. Ik ga dus zeker geen ontslag nemen”, zei Boone. “De VolleybalLiga blijft de hand uitsteken naar de bond. We hadden een overlegcomité en een onafhankelijke voorzitter geïnstalleerd, maar de bond heeft beide aan de kant geschoven. De bond wil de Liga passeren en rechtstreeks met de clubs in gesprek gaan, omdat er bij hen geld gehaald moet worden. Dat is een enorme stap achterwaarts en betekent het einde van het volleybal.” (