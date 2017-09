Bekend topmodel in de ban van jong Belgisch label

Liefst twee keer op een week tijd werd Bella Hadid (20) gespot in een creatie van LEO by LEO of kortweg Léo. Dat label werd pas in 2016 opgericht door Leonneke Derksen, die afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie, en haar vriend Matthias Medaer. Het kan alvast tellen als flink duwtje in de rug.

Bella Hadid begaf zich in een week tijd in twee verschillende creaties van Léo in de New Yorkse straten. De ene keer ging het om een lange grijze jurk met daarop het woord 'Undeclared', de andere keer om een opvallend blauw trainingspak dat aan de zijkant is opengemaakt.

Elizabeth Sulcer, de styliste van het topmodel, staat erom bekend wel vaker te durven uitpakken met jonge ontwerpers die op de rand van de doorbraak staan en deze keer was het dus de beurt aan het Belgische duo Leonneke Derksen en Mattias Medear.

Derksen stuurde in 2011 af aan de Antwerpse modeacademie en verdiende daarna haar strepen bij Balenciaga en Carven. In 2016 vonden ze de tijd rijp om hun eigen label op te richten. Naar eigen zeggen ontwerpen ze kleren voor "echte vrouwen". Het lijkt er in elk geval op dat Hadid alvast fan is.

