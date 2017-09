Op de koppen lopen op rommelmarkt

Mortsel - Het was heerlijk wandelen en shoppen op de jaar- en rommelmarkt aan de Sint-Benedictuskerk in Mortsel en in de aangrenzende straten.

"Ik woon 10 jaar in Mortsel", vertelt Marc Van Gestel. "Sinds ik hier woon neem ik ieder jaar deel aan de rommelmarkt." De zon heeft vandaag extra veel volk naar Mortsel gelokt. Alle plaatsen zijn dan ook bezet. "Wat ik vandaag niet verkocht krijg, breng ik straks naar Opnieuw & Co.", bekent Marc.

Ook de uilenshow en het wereldcafé op de speelplaats van De Tandem werden druk bezocht.