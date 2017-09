Boechout - Met de 'Go-Mor-is-Vremd-Fuif' op vrijdag en de familiedag op zaterdag hadden de Scouts en Gidsen van Vremde een druk tweedaags feestweekend.

Vrijdag daagden ruim 700 feestvierders op voor de fuif. Ook het familiefeest 'the day after' was een succes.

Vooral voor groepsleider Jonathan De Maeyer (23), die sinds zijn 7 jaar bij de Scouts is, werd het een emotioneel weekend. "Ik neem vandaag afscheid als actief lid. Het is tijd om de fakkel door te geven aan anderen."