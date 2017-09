‘Home’ van Fien Troch kaapt zes Ensors weg

Zaterdagavond zijn in het Kursaal in Oostende de Ensors uitgereikt. Dat zijn de Vlaamse filmprijzen. De film ‘Home’ van Fien Troch is de grote winnaar geworden en kon maar liefst zes nominaties verzilveren. Met de uitreiking van de Ensors loopt het Filmfestival Oostende 2017 op zijn einde. De volgende editie zal doorgaan van 7 tot en met 15 september 2018.

Al voor het achtste jaar op rij wordt het Filmfestival ook aangegrepen als moment om enkele prijzen uit te delen binnen de Vlaamse filmindustrie. Ondertussen zijn er al meer dan twintig beeldjes te winnen, van make-up, over coproductie en bijrollen, tot beste regie en film.

Het Gala werd aan elkaar gepraat door gastvrouwen Maaike Cafmeyer en Tine Embrechts. Er was live muziek van pianist Jef Neve en zijn band. Dit jaar werd de jury voorgezetten door VUB-rector Caroline Pauwels. Wim Opbrouck was Master van het Filmfestival Oostende 2017.

‘Home’ werd de grote slokop van deze Ensors. De film van Fien Troch mag de prijs voor Beste Film, Beste Regisseur, Beste Acteur (Loïc Bellemans, Mistral Guidotti, Sebastian Van Dun), Beste Actrice (Lena Suijkerbuijk), Beste Vrouwelijke bijrol (Els Deceukelier) en Beste Montage (Nico Leunen) mee naar huis nemen.

De cast van ‘Home’. Foto: carlo coppejans

‘Le Ciel Flamand’ viel tweemaal in de prijzen. Met Beste Mannelijke bijrol (Wim Willaert) en Beste D.O.P. schrijft de film van Peter Monsaert twee Ensors op zijn naam. Ook Nathalie Teirlinck, regisseur van ‘Le passé devant nous’ neemt twee beeldjes mee naar huis voor haar film. Naast Beste Debuut won ze ook de Industry Award.

Verder vielen ‘My first highway’, ‘Storm’, ‘Souvenir’, ‘De premier’ en ‘Ghost Rockers: Voor altijd?’ in de prijzen. Het Gala wordt zaterdagnacht nog gevolgd door een afterparty in het Kursaal.

Twee aparte professionele jury’s reikten vrijdag al de Ensors uit voor de Beste Documentaire en de Beste Kortfilm Fictie/Animatie. Daar werden ‘Shadow World’ van Johan Grimonprez, ‘On attend’ van Dimitri Sterkens en ‘Kastaars’ van Jasmine Elsen de winnaars.

‘De Premier’ van Eric Van Looy wint de eerste Albert Bert-prijs. Kinepolis bekroont met die gloednieuwe prijs de film die het zowel qua bezoekersaantal als qua klantenappreciatie het hoogst scoort. De Telenet Publieksprijs voor Beste Vlaamse Film ging naar ‘Sprakeloos’ van Hilde Van Mieghem.