Vlaamse Havendag: ook Antwerpse haven heeft duizenden vacatures

Met als thema “Welkom in jouw haven! Ontdek de haven in jouw buurt” vindt zondag de vijfde editie plaats van de Vlaamse Havendag. Jong en oud kan dan een kijkje nemen achter de schermen van de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. De Vlaamse Havendag is niet alleen een ideaal moment om een kijkje te nemen achter de schermen van de havens, maar ook om er op zoek te gaan naar een job. De havens hebben immers duizenden vacatures.

Volgens de recentste cijfers van de Nationale Bank (voor 2015) zijn de vier Vlaamse zeehavens goed voor 230.000 banen: 103.000 directe en nog eens 127.000 indirecte banen. Antwerpen vertegenwoordigt bijna twee derde van die jobs, Gent ruim een kwart. Beide havens boeken momenteel recordcijfers, dus het is niet verwonderlijk dat er dan ook veel vacatures in te vullen zijn.

Zo is de haven van Antwerpen “op zoek naar meer dan 1.000 nieuwe havenarbeiders de komende twee jaar”. Daarnaast is er nood aan technische profielen en logistieke bedienden, en verwacht men ook vraag naar IT’ers. In Gent zijn er gemiddeld 1.000 tot 1.500 vacatures, en de haven van Zeebrugge heeft momenteel ongeveer 1.050 jobopeningen. In Oostende, de kleinste van de vier Vlaamse zeehavens, zijn er geen precieze vacaturecijfers, maar ook daar zal het aantal werknemers de komende jaren waarschijnlijk groeien.

“We danken onze welvaart in grote mate aan alles wat er in de havens gebeurt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Hij wijst erop dat bijna één op de tien jobs in Vlaanderen rechtstreeks of onrechtstreeks een band heeft met een haven, en dat ongeveer 1 op de 7 euro die we in Vlaanderen verdienen, via een haven komt. “Samen zijn de havens goed voor een toegevoegde waarde van 27 miljard euro.”

Het volledige programma van de Vlaamse Havendag staat op www.vlaamsehavendag.be.