België begint met mes op de keel aan laatste dag halve finale Davis Cup

Brussel - David Goffin (ATP 12) en Steve Darcis (ATP 77) moeten zondag hun enkelwedstrijden tegen respectievelijk de Australiërs Nick Kyrgios (ATP 20) en John Millman (ATP 185) winnen als België voor de tweede keer in drie jaar tijd de finale van de Davis Cup wil bereiken. Australië gaat de derde en laatste dag in met een 1-2 voorsprong en heeft genoeg aan één zege.

LIVE. Volg hier de laatste twee enkelspelen in de halve finale van de Davis Cup.

België kan zich na de nederlaag van Ruben Bemelmans en Arthur De Greef tegen Jordan Thompson en John Peers in het dubbelspel geen uitschuivers meer veroorloven.

“Iedereen weet wat er zondag van hen verwacht wordt”, blikte ploegkapitein van België Johan Van Herck vooruit. “We kunnen beide matchen winnen. Het zullen felbevochten duels zijn. Goffin wint aan vertrouwen en zijn tennis gaat nog beter worden. Ik zie dat wel goed komen. Hij is op gravel in staat om een topmatch te spelen en Kyrgios te verslaan.”

De 26-jarige Luikenaar won in drie duels nog nooit van Kyrgios, al werd telkens op hardcourt gespeeld. Goffin, die nog maar pas hersteld is van een knieblessure, zal een antwoord moeten vinden op de harde service van de 22-jarige Australiër. En hoe herstelde Belgiës beste tennisser van de fysiek zware wedstrijd tegen Millman?

Als Goffin erin slaagt de score in evenwicht te trekken, kan Darcis de klus klaren tegen Millman. De 33-jarige Luikenaar en de vijf jaar jongere Australiër stonden nooit eerder tegenover elkaar. Het verleden lacht Darcis in ieder geval toe. ‘Mister Davis Cup’ bezorgde België tegen de Australiërs al eens het beslissende punt in 2010.

Australië is met 28 titels het meest succesvolle land in de Davis Cup, maar wacht al sinds 2003 op een nieuwe finale. De Belgen spelen voor hun derde Davis Cup-finale, hun tweede in drie jaar tijd. In 2015 moesten Goffin en co. de titel aan Groot-Brittannië laten.

In de andere halve finale leidt Frankrijk met 2-1 tegen Servië.