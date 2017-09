Stijn Vreven heeft met NAC eerste zege in Eredivisie beet

Brussel - Stijn Vreven heeft na vijf speeldagen in de Nederlandse Eredivisie zijn eerste succes geboekt. De Limburgse coach zag zijn NAC zaterdag voor eigen publiek met 2-1 winnen tegen FC Groningen.

In twee dolle minuten zorgde Rai Vloet (58. en 60.) voor een dubbele voorsprong. De aansluitingstreffer van Mimoun Mahi (70.) bracht de eerste zege vanen zijn troepen niet meer in gevaar. Bij NAC speelde Arno Verschueren de hele match in de verdediging.

Willem II, de ploeg vanen, ging met 1-3 winnen op het veld van Roda JC en ook voor de Tilburgers was dat de eerste overwinning van dit seizoen. De voormalige spits van SK Lierse Etien Velikonja (5. en 31.) en Fran Sol (23.) smeerden de thuisploeg in de eerste helft al drie doelpunten aan., die niet meer aan de aftrap kwam in de tweede helft, bediende Mikhail Rosheuvel op slag van rust voor de 1-3. Bij Willem II kwam Azzaoui in de 90e minuut tussen de lijnen, Croux bleef op de bank.

ging met Heracles met 2-1 onderuit in Zwolle. De Belgische doelman liet zich twee keer verschalken door Youness Mokhtar (4. en 85.), tussendoor scoorde Jamairo Monteiro (78.) de gelijkmaker. Heracles-verdedigermoest vrede nemen met een plaats op de bank.

Heerenveen ten slotte ging met 1-2 winnen op het veld van Excelsior. Bij de Rotterdammers starttein de basis, hij werd 5 minuten voor tijd naar de kant gehaald.zat op de bank.