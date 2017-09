Oostende wint tiende Supercup dankzij buzzer beater

Na een intense wedstrijd met een beslissende korf van nieuwkomer Myers op de buzzer won Oostende met 92-91 de Supercup tegen Limburg United.

Geen van beide teams was compleet. Kuridza (operatie aan de elleboog) ontbrak bij de kustploeg. Delalieux (kuit) en Snyers (enkel) misten aan Limburgse zijde dit duel. De drie internationals van Oostende - Salumu, Mwema en Kesteloot - startten op de bank en dat gold ook voor nieuwkomer Rahon die pas één dag met Limburg meegetraind had.

Lembrecht, Buza en Kesteloot driepunterden Oostende naar 15-10 maar Heath stopte de kustploeg: 15-17. De driepuntvoorsprong van Oostende na het openingskwart (28-25) smolt snel weg. Na een licht gefloten onsportieve fout op Salumu sprintten Mukubu en Dixon zelfs naar 32-37. Kesteloot, Djordjevic en Mwema namen de controle opnieuw over maar van de 50-43-voorsprong bleef halverwege het duel slechts een drietal puntjes (52-49) over.

Met elf punten waarvan drie bommen aan 100 % vroeg in het derde kwart had uitblinker Heath een groot aandeel in de 57-62-voorsprong na niet eens 24’. Fieler en Salumu bombardeerden snel tot 63-62 maar Spicer en opnieuw Heath gaven de bezoekers nieuwe zuurstof: 67-73.

De Limburgers konden die voorsprong niet vasthouden en de slotminuten werden steeds spannender. Op elf seconden van het einde bracht Monaghan zijn team 90-91 voorop. Na een time-out van coach Gjergja leverde de ultieme aanval van Oostende de winnende korf op. Myers plukte een verloren bal en schoof die op het eindsignaal in de korf.

Een dolgelukkig Oostende vierde de tiende Supercup uit zijn clubgeschiedenis. In dit kalenderjaar wonnen de Zeekapiteins ook al de landstitel en de beker van België. Oostende geniet dus van een triple-triomf.