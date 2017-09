Politievakbond NSPV over uitspraken Kris Peeters: “Zeer ongepast en niet realistisch”

Het NSPV (Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel) is verbaasd over enkele uitspraken die Kris Peeters dit weekend deed in een interview met Gazet van Antwerpen. Peeters is in Antwerpen voor CD&V kandidaat-burgemeester bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, en had het in onze krant onder meer over de werkwijze bij de politie in de Scheldestad.

“Hoewel Dhr. Peeters ongetwijfeld interessante ideeën heeft, komen bepaalde uitspraken bij veel politieambtenaren op het terrein toch als zeer ongepast en niet realistisch over”, zegt voorzitter van het NSPV Tom De Gent. “Suggereren dat onze mensen op het terrein “zomaar” een identiteitskaart vragen op basis van etniciteit is pertinent onwaar en krenkend voor de Antwerpse collega’s die elke dag in zeer moeilijke omstandigheden EN binnen het wettelijke kader van de wet op het politieambt hun job met veel overgave uitvoeren. Door hun optreden binnen dit wettelijke kader bijvoorbeeld naar aanleiding van aanhoudende klachten met betrekking tot overlast proberen deze collega’s in het kader door de bestuurlijke overheid en de korpsleiding geschetst, het leven in de stad Antwerpen voor iedereen aangenaam en leefbaar te houden en te maken”, klinkt het.

Personeel

Ook de uitspraak van Peeters dat er meer wijkagenten moeten komen en dat kantoren ’s nachts weer open moeten, roept vragen op bij het NSPV. “Uiteraard hebben wij ook constructieve bedenkingen of vragen bijvoorbeeld rond personeel en middelen doch wij proberen steeds in overleg en dialoog met de korpsleiding en burgemeester hiervoor een oplossing te zoeken.”

“Het NSPV herinnert Dhr. Peeters eraan dat politieambtenaren op bepaalde locaties in Antwerpen bij het uitvoeren van reguliere taken zoals bijvoorbeeld het vaststellen van een verkeersovertreding of verkeersongeval bijna structureel het werken moeilijk wordt gemaakt. Dit gaat van verbale agressie, gooien van eieren tot fysieke agressie met gewonde politiemensen als gevolg”, aldus De Gent, die zegt dat het NSPV “dergelijke praktijken tegen onze politiemensen steeds zal aanklagen.”