Advocaat: "Prins Laurent is écht ziek"

Prins Laurent is echt ziek. Dat zegt zijn advocaat aan VTM NIEUWS. Wat Laurent precies heeft, wil hij niet kwijt, maar de prins zou wel voor langere tijd out zijn. Hij was ook niet aanwezig op de 20ste verjaardag van zijn stichting zaterdag. Prinses Claire en hun kinderen waren er wel.

Laurent had eerder deze week een ziektebriefje laten bezorgen. Hij zag af van zijn recht om persoonlijk gehoord te worden en wilde zich voor het verhoor laten vertegenwoordigen door zijn advocaat.

De premier wil de prins op het matje roepen omdat hij zonder toelating een controversieel feest bijwoonde op de Chinese ambassade. Laurent kan een deel van zijn dotatie verliezen.

Prins Laurent afwezig voor 20ste verjaardag van stichting



De Stichting Prins Laurent heeft zaterdag 20 kaarsjes uitgeblazen in Terhulpen. Prinses Claire en de kinderen van het prinselijk koppel waren aanwezig, maar de prins kon er om gezondheidsredenen niet bij zijn.



De stichting werd in 1997 opgericht met als doel de mens te helpen via zijn dier. Zo helpt ze bijvoorbeeld minderbedeelden met de geneeskunde zorg voor hun dier en verzorgt de stichting in haar centra in Brussel, Antwerpen Seraing, Hornu en Gent elk jaar 12.000 gezelschapsdieren.



Sinds zes jaar houdt de stichting zich ook bezig met winteropvang voor daklozen met een hond. De mensen krijgen er een bed en eten.