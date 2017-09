Marten Van Riel dertiende op WK in Rotterdam, Spanjaard Mola verlengt wereldtitel

De Spanjaard Mario Mola heeft zaterdag in het Nederlandse Rotterdam zijn wereldtitel triatlon korte afstand verlengd na afloop van de negende en laatste manche van de World Series. Deze manche gold als finale, gewonnen door Vincent Luis. De Fransman haalde het voor de Noor Kristian Blummenfelt en Mola, die dit seizoen vier manches op zijn naam schreef.

Luis legde de 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen af in 1u51:26. Blummenfelt (1u51:28) finishte twee seconden later, voor Mola (1u51:36) en zijn landgenoot Javier Gomez (1u51:41), die zo zijn tweede plaats in de eindstand veiligstelde.

Marten Van Riel, zesde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, eindigde op de 13e plaats in 1u53:15. Peter Denteneer (1u56:24) werd 37e, Christophe De Keyser (1u57:04) 40e. Jelle Geens gaf op na een valpartij bij het fietsen.

Van Riel liep begin dit seizoen een breukje op in zijn heiligbeen en werkte in Rotterdam pas zijn derde wedstrijd dit jaar af. “Gezien de omstandigheden mag ik niet klagen met een dertiende plaats”, zei de triatleet, die getraind wordt door Marc Herremans. “Zelfs al moest ik bij het zwemmen wat strijd leveren om uit het pak te geraken, toch voelde ik me op mijn gemak. Ik zat dicht bij de koplopers bij het fietsen. Ik wist dat ik ritme ontbeer bij het lopen, en probeerde de schade te beperken.”

In de eindstand van de World Series telt Mola 4.728 punten. Daarmee deed hij beter dan Gomez (4.311), Blummenfelt (4.281), de Zuid-Afrikaan Richard Murray (4.010) en de Spanjaard Fernando Alarza (3.722). Van Riel is 69e (471), Simon De Cuyper 74e (457) en De Keyser 75e (456).