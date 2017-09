Belgen op achtervolgen aangewezen in Davis Cup na kansloze nederlaag in het dubbel

Ruben Bemelmans en Arthur De Greef zijn er niet in geslaagd om te stunten in het dubbelspel. De Belgen waren niet opgewassen tegen John Peers en Jordan Thompson, het Australische topduo dat ’s werelds nummer twee is in het dubbel. Bemelmans en De Greef konden enkel in de tweede set even hun voet zetten naast die van hun opponenten, maar gingen in drie sets onderuit. Na minder dan twee uur was de wedstrijd afgelopen, het werd 6-3, 6-4 en 6-0. België staat zo 2-1 achter in de halve finale van de Davis Cup.

Het klasseverschil werd meteen duidelijk. De Australiërs braken al in het eerste opslagspelletje van de Belgen door de service, een tik die Bemelmans en De Greef niet meer te boven kwamen. Op hun kousenvoeten haalden Peers en Thompson de eerste set binnen met 6-3. In de tweede set leken onze landgenoten hun niveau op te trekken. Ze hielden gelijke tred, hadden verschillende kansen om te breaken maar moesten finaal ook de tweede set aan Australië laten. De veer was gebroken bij de Belgen, in de derde set wonnen ze geen enkel spelletje. Peers en Thompson stoomden door naar een 6-0 setwinst.

Zondag volgen de twee resterende enkelwedstrijden. Wie het eerst drie keer wint, stoot door naar de finale. De Belgen moeten dus beide resterende enkelwedstrijden winnen. Een half geblesseerde David Goffin moet dus voorbij de Australische nummer één Nick Kyrgios, Steve Darcis speelt tegen de lager geklasseerde John Millman. De finale wordt van 24 tot 26 november afgewerkt. De tegenstander daarin is Frankrijk of Servië. De Fransen staan op voorsprong na het dubbelspel. Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert zorgden met een 3-0 zege in het dubbelspel voor een 2-1 voorsprong tegen Servië, dat het zonder Novak Djokovic moet doen.