Berchem - Een 38-jarige vrouw heeft vrijdag lichte verwondingen opgelopen toen ze op haar fiets werd aangereden door een vrachtwagen.

De fietsster reed rond 8.30 uur over de Uitbreidingsstraat, waar het op dat moment filerijden was. Plots werd ze langs achter aangereden voor een vrachtwagen. De vrouw viel op de grond.

Hoe het ongeval gebeurd is, wordt nog onderzocht. De bestuurder (49) van de vrachtwagen verklaarde dat hij het ongeval zelf niet opgemerkt had. Hij had niet gedronken.