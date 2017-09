Dodelijke ‘Blue Whale Challenge’ steeds populairder in ons land

Het federaal parket voert een onderzoek naar 27 dossiers die gerelateerd zijn aan het mogelijk dodelijke internetspel Blue Whale Challenge. Deelnemers aan dat “spel” worden 50 dagen lang uitgedaagd om elke dag een proef uit te voeren.

Het begint met zeer onschuldige uitdagingen, maar bij de allerlaatste opdracht worden ze aangespoord om het spel te “winnen” door zelfmoord te plegen. Eerder waren er in ons land al achttien dossiers bekend van tieners die vermoedelijk betrokken waren bij het spel, maar dat aantal is nu dus al serieus opgelopen.

Het federaal parket neemt de zaak bijzonder ernstig. “Het gaat om een Europees fenomeen waarbij een aantal figuren systematisch mensen pushen om zelfmoord te plegen. Dat gaat dikwijls gecombineerd met pestgedrag”, zegt woordvoerder Eric Van der Sijpt.

De Belgische onderzoeker David Hublé pleit ervoor om online aanzetten tot zelfdoding strafbaar te maken. “Andere landen doen het al, maar bij ons is het een hiaat in onze wetgeving.” De onderzoeker heeft alvast de stun van het federaal parket. “Het is inderdaad een hiaat”, zegt woordvoerder Eric Van der Sijpt. “Wij zouden geen heksenjacht voeren, maar indien aanzetten tot zelfdoding strafbaar wordt gemaakt, kunnen wij beter op zoek gaan naar mensen die dat systematisch doen. Het zou makkelijker worden om hen te vervolgen.”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijst erop dat de meeste vormen van pesterijen nu al strafbaar zijn, ook wanneer ze zich online afspelen. “Cyberpesterijen vallen onder belaging, laster en eerroof en eventueel ook afpersing”, klinkt het. De minister benadrukt dat er ook meer specifiek wordt ingezet op cyberpesten.”