Andrea Guardini verlaat Emirates voor Bardiani-CSF

De Italiaanse snelle man Andrea Guardini ruilt WorldTour-team UAE Emirates komend seizoen in voor het Italiaanse procontinentale team Bardiani-CSF. Dat maakte zijn nieuwe team bekend. De 28-jarige Guardini tekende voor twee seizoenen.

Guardini, een spurter van de tweede rij, won in zijn carrière naast liefst 22 etappes in de Ronde van Langkawi (een record) ook onder meer ritten in de Giro, Eneco Tour, Ronde van Turkije, Ronde van Denemarken, Ronde van Oman en Ronde van Qatar.

De Italiaan werd prof in 2011 bij Farnese Vini, waarna passages bij Astana (2013-2016) en Emirates (2017) volgden.