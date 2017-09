IN BEELD. Trein die tegen stootblok reed in Antwerpen-Centraal getakeld

In Antwerpen is omstreeks 17.15 uur de trein weggesleept, die vrijdagavond op een stootblok is gebotst. Er wordt nu verder opgeruimd om zo snel mogelijk aan de herstellingswerken te kunnen beginnen. Spoor 2 zal naar verwachting in de loop van volgende week opnieuw actief zijn.