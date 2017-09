‘Game of Thrones’ krijgt meerdere eindes om spoilers tegen te gaan

Het productiebudget van het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ zal nog wat meer de hoogte ingaan, want er zullen heel wat extra scènes ingeblikt worden. “Ze gaan meerdere versies van het einde filmen om te voorkomen dat de ontknoping vroegtijdig zou uitlekken”, vertelt HBO-programmabaas Casey Bloys.

Deze strategie is niet nieuw. Ook bij ‘Breaking Bad’ en ‘The Sopranos’ werd er meer gefilmd, zodat zelfs de acteurs niet wisten welke gedraaide scènes echt gebruikt zouden worden. “Je moet dat doen bij een serie die al zo lang loopt”, aldus Bloys.

Maar net zoals het in deze tijden van hackers niet makkelijk zal zijn om spoilers te voorkomen, wordt het ook een grote uitdaging om de vele fans tevreden te stellen met het slot. “Finales zijn moeilijk. ‘Six Feet Under’ had een heel goed einde. Maar denk ook maar eens aan ‘Seinfeld’, ‘The Sopranos’ en ‘Breaking Bad’. Iedereen had wel zijn idee over hoe het had moeten eindigen”, zegt Bloys.

Een releasedatum voor het achtste seizoen is er nog niet. De productie gaat volgende maand van start en loopt waarschijnlijk tot midden 2018. “Het productieteam probeert een tijdschema op te stellen voor de opnames en in te schatten hoeveel tijd er in de speciale effecten zal kruipen”, geeft Bloys nog mee.