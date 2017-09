Kerk te klein voor afscheid Gilles (18) die omkwam bij vluchtmisdrijf

Vosselaar - De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Vosselaar was zaterdag veel te klein voor de uitvaart van Gilles Dierckx (18). De jongeman overleed een week geleden nadat hij op zijn fiets werd aangereden in Vosselaar.

Ruim 800 mensen woonden zaterdagochtend in Vosselaar de begrafenis bij van Gilles Dierckx uit Beerse, de jongeman die vorige week overleed na een aanrijding door een auto op De Breem in Vosselaar. De 25-jarige bestuurder, die had gedronken, pleegde vluchtmisdrijf en meldde zich later bij de politie.

Foto: BVDL

Tientallen aanwezigen geraakten de kerk niet binnen. Er waren ruime delegaties aanwezig van de verenigingen waar de geliefde jongeman bij aangesloten was, zoals de scouts Don Bosco, voetbalploeg FC Borracho, KVV Vosselaar, jeugdhuis De Nok en van de Mighty Mauves, de supportersclub van Anderlecht.

De ouders lieten in de kerk een tekst voorlezen. “Je was altijd goedgezind, altijd vrolijk. Je lachte constant en je was voortdurend bezig met grappen maken”, luidde het.

“De scouts en de Nok, alles deed je even graag met heel veel passie. Dit had echt niet mogen gebeuren. Je leven was veel te kort, maar je hebt er altijd 200 procent van geprofiteerd.”