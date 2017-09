Kazachse Diyas verovert als eerste plaats in de finale in Tokio

De Kazachse Zarina Diyas (WTA 100) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/250.000 dollar).

Diyas rekende na twee uur en tien minuten in drie sets (6-4, 0-6 en 6-3) af met de Amerikaanse Christina McHale (WTA 62). McHale was in de kwartfinales nog te sterk gebleken voor Elise Mertens (WTA 41). De Limburgse moest in twee sets (6-4 en 6-1) de duimen leggen.

In de finale wacht voor Diyas de winnares van het duel tussen de Kroatische Jana Fett (WTA 123) en thuisspeelster Miyu Kato (WTA 171). In 2015 ging de titel in Tokio naar Yanina Wickmayer.