18-jarige opgepakt in onderzoek naar aanslag op Londense metro

De Britse politie heeft een achttienjarige verdachte opgepakt voor de bomaanslag op de Londense metro nabij station Parsons Green vrijdag. De jongeman werd gevat in Dover, meldt Scotland Yard. Bij de aanslag, die opgeëist werd door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) vielen 29 gewonden.

Vrijdagochtend verschenen plots beelden van een ontplofte witte emmer in een supermarktzak van Lidl op Twitter. De zak ontplofte in een vol metrostel nabij station Parsons Green in Londen rond 8.20 uur lokale tijd. Na de ontploffing liepen mensen in paniek de metro uit, maar er werd aanvankelijk verteld het station niet te verlaten. Toen de politie ter plaatse was, is meteen een evacuatie begonnen.

De Metropolitan Police sprak over een Improvised Explosive Device (een geïmproviseerd explosief toestel). Het zelfgemaakte springtuig is mogelijk tot ontploffing gekomen met behulp van een timer. Het toestel zou slechts gedeeltelijk ontploft zijn. Experten vermoeden dat er een veel grotere ontploffing gepland was.

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste vrijdagavond de aanslag in Londen op via Amaq, een propagandakanaal van de groep. Dat nieuws kwam niet als een verrassing, want aanhangers van IS hadden de aanslag in de uren ervoor massaal toegejuicht op sociale media.

De Britse regering besliste vrijdagavond om het dreigingsniveau, dat op ‘ernstig’ stond, te verhogen naar ‘kritiek’. Premier Theresa May vreest daarmee duidelijk nog een tweede aanslag. Zij riep de bevolking op normaal verder te leven, maar tegelijk “waakzaam te zijn en mee te werken met de politie”.