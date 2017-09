Detry haalt de cut na knappe remonte, Colsaerts redt het niet

Thomas Detry heeft zich na een sterke tweede ronde van 66 slagen alsnog geplaatst voor de finaleronden op het KLM Open golftoernooi (EPGA/1.800.000 €), dat wordt betwist op The Dutch golfbaan in het Nederlandse Spijk.

De 24-jarige Brusselaar, die na een eerste ronde van 75 slagen nog op een gedeelde 112e plaats stond, legde een foutloos parcours af waarop hij vijf birdies wegputte. Detry, de nummer 69 op de Europese ranglijst - die op de tweede parcourshelft van start ging - lukte op de vijftiende hole een birdie. Vanaf de eerste hole trok hij alle registers open. Na een knappe birdie op de eerste hole kwam hij in zijn ritme. Zo putte hij nog birdies weg op de holes drie, vier en zes, wat resulteerde in vijf onder par. In de tussenstand maakte hij meteen 64 plaatsen winst wat goed was voor een gedeelde 48e plaats.

“In mijn eerste ronde lukte er echt niets”, liet Detry zich na afloop ontvallen. “De concentratie was er echt niet. Tijdens mijn tweede ronde liep het terug zoals het moet. Ik stond veel scherper te spelen en geloofde terug in mijn kansen. Ik ben tot nu toe tevreden met mijn eerste seizoen op het hoogste niveau. Het komt er nu vooral op aan om een plaats in de top-60 van de Race to Dubai (de Europese ranglijst, nvdr) te verzilveren zodanig dat ik kan deelnemen aan het DP World Tour Championship.”

Nicolas Colsaerts, die een slechte eerste ronde neerzette van 80 slagen, deed het met een tweede ronde van 70 slagen ook beter. Desondanks kwam hij met zijn totaalscore van 150 slagen niet verder dan een gedeelde 132e plaats. De leiding wordt op een doorweekte The Dutch golfbaan gedeeld door de Zweed Joakim Lagergren en de Fransman Joël Stalter. Het duo telt met een score van 132 slagen, tien onder par, één slag voorsprong op de Thai Kiradech Aphibarnrat en de Engelsman Richard Finch.