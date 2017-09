Er zit muziek in Tante Yvonne op het Zuid

Antwerpen - Patrick Georges van restaurant Tante Yvonne brengt een oer-klassieke Frans-Belgische keuken. Drie avonden per week horen daar ook Franse chansons en jazz bij. Op vraag van de gasten.

Patrick Georges (60) houdt het wat in het midden. Hij was en is nog altijd chansonnier, naast uitbater en chef-kok. Maar hij toerde drie jaar rond met Georges Moustaki, Salvatore Adamo en Amália Rodrigues, dus die chansonnier drijft boven.

Samen met boezemvriend Jacques Heylen had hij indertijd restaurant De Mergpijp, een ambiancerestaurant. “Tot Jacques twintig jaar geleden Tante Yvonne startte, genoemd naar zijn moeder. Ik begon toen De Etage op de Vlasmarkt.” Patrick nam Tante Yvonne in handen na het plotse overlijden van Jacques. “Logisch, want Jacques had me alles geleerd.”

Selfmade-chef Patrick Georges steekt het niet weg: “Ik leerde koken bij de scouts. Van thuis uit kreeg ik dat ook mee, we zijn goede eters. Bij Jacques thuis was het niet anders. We werden gewoon doordrongen van de degelijke, klassieke keuken. “Natuurlijk is het thuis anders koken dan voor vijftig man, maar de smaak, die verschilt niet.”

Die smaak is er overvloedig en Patrick trekt de kaart van ingrediënten die het elders niet meer doen. Hier kan je dagelijks niertjes vragen of zwezeriken. En Kreeft Festival - een combinatie van drie halve kreeftjes, bereid met saffraansaus, à la nage en gegrild – mag hij niet van de kaart halen. “Ik hou van klassiekers”, excuseert hij zich. “Allez, ik hou van eten.”

Muziekavonden

Die rijkdom van onze keuken wil hij ook doorgeven aan de jeugd. Hij weet ze te lokken door elke woensdag een plat du jour aan 14 euro te serveren. Deze week was dat varkenshaasje met een picklessaus.

En als hij na tienen de gitaar grijpt en zijn echtgenote Miranda zingt, blijven jonge gasten graag zitten om dat optredentje mee te pikken.

Vlaamsekaai 93, Antwerpen. www.restauranttanteyvonne.be