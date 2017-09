Taalcoaches en huiswerkbegeleiders zijn broodnodig

Ranst - In diverse gemeenten organiseert de vzw Wereld-Delen taalonderricht in het Nederlands voor anderstaligen kinderen, jongeren en volwassenen. Ze zoeken koortsachtig naar nieuwe taalondersteuners voor kinderen.

Dat midden september nog twintig taalondersteuners gezocht worden is uitzonderlijk. Vrijwilligers blijven niet eeuwig en diverse scholen hebben zich gemeld met de vraag om een beroep te kunnen doen op taalondersteuners. Een pedagogische of sociale opleiding is nuttig maar geen absolute voorwaarde. Wie gedurende een heel schooljaar een halve dag per week kan komen helpen, mag zich melden. De vrijwilligers worden begeleid door een regionaal contactpersoon en voor de lesgevers wordt ook vorming georganiseerd.

Vorig jaar kregen bijna zestig vrijwilligers meer dan vierhonderd aanvragen voor taalondersteuning en huiswerkbegeleiding. Alles wijst er op dat de nood nog groter zal worden. Kandidaten mogen zich melden bij:

taal.wd@gmail.com