Jacky Mathijssen gaat aan de slag in Griekse eerste klasse

De Griekse eersteklasser AE Larissa heeft vrijdagavond Jacky Mathijssen gepresenteerd als nieuwe hoofdcoach. Voor de Limburger is het zijn tweede avontuur in Griekenland, na een avontuur bij tweedeklasser Fostiras in het seizoen 2013-2014.

De 54-jarige Mathijssen slaagde er vorig seizoen niet in Westerlo in eerste klasse te houden en hield het nadien voor bekeken in ‘t Kuipke. Voordien was de voormalig doelman van Winterslag (1982-1985), Sporting Charleroi (1985-1990), Racing Genk (1990-1993), Lommel (1993-2000) en STVV (2000-2001) als trainer al aan de slag geweest bij STVV (2001-2004), Sporting Charleroi (2004-2007 en 2010), Club Brugge (2007-2009), Sporting Lokeren (2009-2010), Beerschot (2010-2013) en OH Leuven (2014-2015).

Larissa beëindigde de Griekse Super League vorig seizoen op een dertiende plaats. Dit seizoen opende de Nederlandse coach André Paus met 1/9, hetgeen hem zijn kop kostte. Mathijssen is zijn opvolger. Landgenoten Mbo Mpenza en Naïm Aarab stonden ooit op de loonlijst van AE Larissa.